Обов’язковий техогляд авто – які транспортні засоби не зможуть його пройти і як підготуватися

В Україну з нового року повернеться обов’язковий техогляд авто, під час якого перевірятимуть кілька основних систем автомобіля та експерти запевняють, що його зможуть пройти лише близько половини машин

Про це повідомляють на сайті Головного сервісного центру, інформує НСН

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ, підлягають обов’язковому технічному контролю.

В Україну повернеться обов’язковий техогляд авто

Які транспортні засоби підлягають обов’язковому технічному контролю ?

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю.

Цей контроль передбачає огляд:

систем гальмівного та кермового управління;

зовнішніх світлових приладів;

пневматичних шин та коліс;

світлопропускання скла;

газобалонного обладнання;

елементів та частин, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Які найбільш поширені порушення при проведенні ОТК?

невірна класифікація транспортних засобів;

порушення термінів періодичності проходження ОТК;

відсутність дати та часу фотофіксації процесу проведення ОТК;

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

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