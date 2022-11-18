Через проблеми зі світлом не працюють світлофори – що означають жести регулювальника

Через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України часто і надовго відключають світло. Не працюють і світлофори. У цих умовах важливо знати, що означають жести регулювальника руху
Про це нагадали у патрульній поліції України, передає NNS
Важливо знати, що жести регулювальника мають пріоритет над світлофором, навіть якщо він працює, та дорожніми знаками.
Що означають жести регулювальника:
руки витягнуті в сторони, опущені або права рука вигнута перед грудьми:
- з лівої та правої сторін – дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам – прямо та праворуч;
- пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми регулятора;
- з боку грудей та спини – рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено.
права рука витягнута вперед:
- з лівого боку – дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам – за всіма напрямками;
- пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулятора;
- з боку грудей – всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини – рух усіх транспортних засобів заборонено;
- пішоходам можна переходити проїжджу частину за спиною регулятора.
Що означають жести регулювальника руху
рука піднята вгору:
- рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено в усіх напрямках.