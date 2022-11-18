Через проблеми зі світлом не працюють світлофори – що означають жести регулювальника

Через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України часто і надовго відключають світло. Не працюють і світлофори. У цих умовах важливо знати, що означають жести регулювальника руху

Про це нагадали у патрульній поліції України, передає NNS

Важливо знати, що жести регулювальника мають пріоритет над світлофором, навіть якщо він працює, та дорожніми знаками.

Що означають жести регулювальника:

руки витягнуті в сторони, опущені або права рука вигнута перед грудьми:

з лівої та правої сторін – дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам – прямо та праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми регулятора;

з боку грудей та спини – рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено.

права рука витягнута вперед:

з лівого боку – дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам – за всіма напрямками;

пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулятора;

з боку грудей – всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини – рух усіх транспортних засобів заборонено;

пішоходам можна переходити проїжджу частину за спиною регулятора.

Що означають жести регулювальника руху

рука піднята вгору:

рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено в усіх напрямках.

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