Техогляд авто – як каратимуть водіїв, які не пройдуть його вчасно

Українці можуть отримати штраф або втратити водійські права, якщо їхні легкові автомобілі не пройдуть вчасно техогляд

Про це розповідає NNS

З 2023 року українські водії зобов’язані регулярно проходити техогляд свого автомобіля на сертифікованих СТО, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

З 2023 року водії будуть зобов’язані проходити техогляд

Зараз в Україні діє понад 800 сертифікованих СТО, куди можуть звернутися власники автомобілів для проходження техогляду й отримання сертифіката-підтвердження.

Якщо автомобіль не пройшов техогляд у визначені терміни або ж термін від дати останнього ТО закінчився, то водію випишуть штраф на 1700 грн (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за повторне порушення його можуть позбавити водійських прав.

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