В Україні студенти можуть отримати виплату 10 000 євро – хто може подати заявку

Українські студенти можуть отримати виплату 10 000 євро. Грант надає Європейський центральний банк для фінансування навчання та супутніх витрат. Хто може подати заявку

Подати заявку на виплати можуть студенти, яку поступили на магістратуру.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram, інформує НСН.

Хто зможе змагатися за грант

За результатами спеціального конкурсу визначать 15 студентів, які отримають грант. Кошти виплачують за програмою Європейського центрального банку.

В Україні студенти можуть отримати виплату 10 000 євро

Участь у відборі можуть взяти студенти наступних спеціальностей:

обчислювальна техніка

економіка

інженерія

право

статистика або інші відповідні галузі (наприклад, математика, фінанси, політичні науки)

Студент, який подає на грант, повинен бути громадянином України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури. Середня оцінка в навчанні на бакалавріаті має перевищувати 80 балів.

Як подати заявку

До 4 серпня потрібно заповнити анкету за посиланням. Після цього треба надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи:

форму заявки (у форматі Excel)

резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік

ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).

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