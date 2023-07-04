Дати вступної кампанії 2023 – що мають знати абітурієнти

В Україні 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників. Також стали відомі дати вступної кампанії у 2023 році

Міносвіти назвало інші важливі дати для українських абітурієнтів у 2023 році. Про це розповідає НСН.

Так, 1 серпня стартує реєстрація вступних кабінетів. Що мають знати майбутні студенти, читайте далі.

Які дати вступної кампанії має знати кожен абітурієнт

До 10 липня можна подати заяви на співбесіду і творчий конкурс, якщо вступник планує навчатися на бюджеті.

Якщо вступатиме на контрактну форму, може подавати заяву до 25 липня.

31 липня завершується прийняття заяв на вступ.

До 5 серпня оприлюднять списки зарахованих на бюджет. При цьому вступник має три дні, аби подати документи.

А до 10 серпня оприлюднять список зарахованих на контрактну форму навчання.

Дати вступної кампанії 2023 – деталі

Вступна кампанія – 2023: коротко

У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов’язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.

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