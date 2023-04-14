В Україні хочуть підвищити зарплату деякій категорії громадян – кого торкнеться

В Україні хочуть підвищити зарплату деяким працівникам. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції. Готується відповідний законопроект

В Україні хочуть підвищити зарплату працівникам державних органів на територіях, де продовжуються активні чи можливі бойові дії

Про це повідомили у Мінреінтеграції, розповідає НСН.

В Україні хочуть підвищити зарплату деякій категорії громадян

Так, зараз готується відповідний законопроект. Як тільки його буде доопрацьовано, його передадуть на розгляд Кабміну.

Як зазначається, підвищити зарплати держслужбовцям планують через роботу у небезпечних для життя та здоров’я умовах, а також необхідність зберегти кадри.

Щодо розміру підвищення, то він буде відрізнятися для територій, де продовжуються активні бойові дії і де такі дії можливі, оскільки реальні умови праці там відрізняються.

Ще новини України: Депутати хочуть обмежити зарплати на час дії воєнного стану – хто потрапив у список