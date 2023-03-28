В Кабміні анонсували перерахунок пенсій у квітні: кого він торкнеться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував автоматичний перерахунок пенсій у квітні. Він торкнеться близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів, передає НСН.

«Попри складну економічну травму, Уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені», повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, у березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Сьогодні, середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень.

Окрім того, було проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

«Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними», додав прем’єр-міністр.

В уряді наголошують, що громадяни пенсійного віку потребують особливого піклування під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси для індексацій пенсій, продовження доплат, надання субсидій та пільг.

В Кабміні анонсували перерахунок пенсій у квітні: відео

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