Депутати хочуть обмежити зарплати на час дії воєнного стану – хто потрапив у список

На час воєнного стану депутати пропонують обмежити зарплати представникам деяких професій.

Народні обранці пропонують збільшити видатки на виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям за рахунок обмеження в частині нарахування заробітної плати в державному секторі.

Відповідний законопроєкт № 9159 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» зареєстровано у Верховній Раді, передає НСН.

Проєктом пропонується на час воєнного стану обмежити максимальну зарплату держслужбовцям, працівникам бюджетних установ, суддям десятьма розмірами мінімальної зарплати. Станом на сьогодні це складає 67 тисяч гривень.

Так, зокрема, пропонується доповнити закон про державний бюджет новою статтею 22-1 та встановити, що у 2023 році на період дії воєнного стану до завершення місяця, в якому воєнний стан на території України буде скасований, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування), нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 число місяця, за який нараховуються відповідні виплати.

Автори законодавчої ініціативи виступає група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких представник комітету з питань соціальної політики Анатолій Остапенко та фігурант кримінального провадження «слуга народу» Сергій Кузьміних.

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