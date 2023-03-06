Додаткові виплати військовим хочуть повернути – деталі нового законопроєкту

Нещодавно в Україні було скасовано додаткові виплати військовим, які знаходяться у тилу і не виконують бойових задач. Однак, не всі згодні з такими змінами, тому у Верховній Раді пропонують новий законопроєкт.

Про це інформує НСН, посилаючись на 24 канал.

Проєкт закону № 9071 наразі на опрацюванні у профільному комітеті. Ним пропонується не лише повернути надбавки військовим, поліціянтам та рятувальникам у тилу, а і встановити надбавки у 100 тисяч гривень для тих захисників, які виконують бойові задачі.

Кому пропонується надавати додаткові виплати

Незалежно від району проходження служби та покладених обов’язків, військові, поліціянти зможуть отримувати виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Окрім того, тим військовим, які виконують бойові задачі, пропонується збільшити виплати до 100 тисяч гривень.

Розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах,уточнюється в документі.

При цьому, положення про додаткові виплати не поширюватиметься на курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Як планують забезпечити бюджетні видатки

Задля збільшення виплат військовослужбовцям автори законопроєкту пропонують встановити “стелю” зарплат для працівників бюджетних установ на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 67 000 гривень

Вказана “стеля” застосовується також при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, йдеться в документі.

Як змінили зарплатню військовим у лютому

Внаслідок зміни нарахування заробітної платні військовим, тим воїни, які проходять службу в тилу, підвищили основну заробітну плату, проте перестали нараховувати 30 тисяч додаткових виплат.

Підвищили додаткові виплати та основну зарплату для тих, хто виконує бойові завдання та бере участь в бойових діях.

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