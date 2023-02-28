Як виплачується допомога родинам загиблих військовослужбовців, хто може отримати і що змінилося у лютому 2023 року, інформує НСН.

У лютому минулого року Кабмін ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців у розмірі 15 000 000 гривень. У лютому цього року сталися деякі зміни.

Хто зможе отримати одноразову грошову допомогу, розповідають на сторінці “Юридична сотня” у Facebook.

Допомога родинам загиблих військових. Кому виплатять

1 лютого 2023 року були зареєстровані накази, які стосуються змін у виплаті ОГД (одноразова грошова допомога) у разі загибелі військовослужбовців ДПСУ (прикордонна служба) та НГУ (Національна гвардія України). Ті самі зміни стосуються і військовослужбовців ЗСУ.

Допомога виплачується, якщо:

військовий загинув під час дії воєнного стану

військовий загинув внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва, що сталося в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини

військовий загинув під час участі в бойових діях чи інших заходах

Виплата повинна бути здійснена не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.

Отримати грошову одноразову допомогу можуть:

батьки загиблого

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге

діти, які не мають та не мали своїх сімей

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти

Хто не зможе отримати допомогу

Разом з тим на допомогу не можуть розраховувати особи, які:

на постійній основі проживають у Росії або Білорусі

засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору

Як оформити виплату

Насамперед важливо знати, що якщо особа, яка безпосередньо має право на ОГД, не оформлює це протягом 3 років, виплата розподіляється між іншими особами, які також мають на це право.

Сім’ю загиблого військового повинен повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) або військова частина. Один із цих органів видає свідоцтво про смерть. Це перший необхідний документ.

Командир військової частини загиблого протягом 10 днів повинен передати родичам такі документи:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися з заявою до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства. При цьому до заяви потрібно додати:

копію свідоцтва про смерть

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця

копію лікарського свідоцтва про смерть

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про ПІБ та місце реєстрації

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам)

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині)

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям)

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого, але перебували на його утриманні).

Як відбувається виплата

Відбулися певні зміни у порядку видачі цих виплат. На першому етапі сім’я загиблого отримує 1/5 суми, а решту держава виплачує щомісячно частками впродовж наступних 40 місяців.

“Тобто на першому етапі – 3 000 000, надалі 300 000 грн на місяць (пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого)”, пишуть фахівці.

Ще новини України: