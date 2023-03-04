В Україні зарплати військових у 2023 році зробили диференційованими. Тепер розмір виплат безпосередньо залежить від участі у виконанні бойових (спеціальних) завдань та в бойових діях, нагадує НСН.

У пресслужбі командування Сухопутних військ опублікували зведені таблиці про середній рівень грошового забезпечення. Інформація подана про Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, морську піхоту, гірсько-штурмові підрозділи та Сили спецоперацій.

Для кращого розуміння змін в опублікованих таблицях вказують, як нараховувалися виплати раніше (2022 року) та як це буде відбуватися після 1 лютого 2023 року.

Зокрема, стрілець у Сухопутних військах, який перебував у тилу, торік отримував трохи більш ніж 40 000 грн. Цього року його платня зменшиться майже вдвічі до 20 500 грн. У разі участі в бойових діях він отримував 113 000 грн. Тепер під час участі у боях він отримуватиме більше – 120 500 грн, а під час виконання бойових (спеціальних) завдань – 50 500 грн.

А, наприклад, командир роти, який перебував у тилу, торік отримував майже 51 000 гривень. Цього року його платня зменшиться до 31 тисячі. У разі участі в бойових діях він отримував майже 121 тисячу гривень, а тепер отримуватиме більше 131 тисяч гривень.

Найбільше грошове забезпечення передбачене для бійців Сил спеціальних операцій, за ними йдуть десантники, морпіхи, військові гірсько-штурмових підрозділів.

Як змінилися зарплати військових у 2023 році

Порівняльна таблиця

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