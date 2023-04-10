На Одещині посадовець відбирав у солдатів бойові доплати – ДБР

На Одещині командир підрозділу матеріального забезпечення військової частини відбирав у солдатів бойові доплати. Суд відправив його під варту.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДБР.

За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині, йдеться у повідомленні ДБР.

У квітні 2023 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

За даними слідчих, у разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР уже задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей від підлеглих. Загальна сума — понад 600 тисяч гривень.

Відтак фігуранту повідомили про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу та застосуванню насильства до підлеглого. За це загрожує до 12 років ув’язнення.

Це не перше розслідування, яке ДБР проводить за повідомленнями про ставлення до військовослужбовців в Одеській області. Наприклад, заступника командира однієї з військових частин регіону викрили на корупції, пише Громадське, він вимагав хабар від військового за переведення до іншого підрозділу.

Також службову перевірку призначали після поширення відео, як працівники військкомату в Одесі під час вручення повістки затримують чоловіка та силою садять його у машину. А заступника начальника Болградського райцентру комплектування на Одещині перевели в один із бойових підрозділів після танців під пісні російських виконавців.

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