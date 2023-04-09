У ДТП на Дніпропетровщині загинули двоє військових (фото)

У ДТП на Дніпропетровщині загинули двоє військовослужбовців. Відомо, що їм було 25 і 26 років.

Аварія сталася у Синельниківському районі на трасі Дніпро-Павлоград, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал Дніпро оперативний.

Один з військових був за кермом і, не впоравшись з керуванням, врізався у відбійник. Після чого, машина на повній швидкості злетіла у кювет та перекинулась декілька разів.

Сильний удар спричинив миттєву загибель водія та пасажира, який знаходився поряд з ним. На місце прибули співробітники Нацполіції та бригада швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці з’ясовують, що спричинило трагічну ДТП. Порушено кримінальне провадження.

На жаль, не лише повномасштабна війна забирає життя наших солдатів. Українська влада наполегливо закликає водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху, аби знизити статистику смертності на дорогах.

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