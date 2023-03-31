Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

На Херсонщині автомобіль бригади електриків підірвався на російській міні, двоє осіб загинуло – розпочато розслідування, повідомляє НСН, посилаючись на Херсонську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2023 року у селі Посад-Покровське на російській міні підірвався автомобіль із працівниками Херсонського обленерго, які виїхали для відновлення електромереж.

Внаслідок цього водій та електромонтер загинули на місці, а третього чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Також про трагедію повідомив очільник ХОВА Олександр Прокудін.

У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – дістав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги, – написав він і оприлюднив фото з місця трагедії

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