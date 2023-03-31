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Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

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Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні
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На Херсонщині автомобіль бригади електриків підірвався на російській міні, двоє осіб загинуло – розпочато розслідування, повідомляє НСН, посилаючись на Херсонську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2023 року у селі Посад-Покровське на російській міні підірвався автомобіль із працівниками Херсонського обленерго, які виїхали для відновлення електромереж.

Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

Внаслідок цього водій та електромонтер загинули на місці, а третього чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Також про трагедію повідомив очільник ХОВА Олександр Прокудін.

У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – дістав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги, – написав він і оприлюднив фото з місця трагедії

Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

Двоє енергетиків загинули сьогодні на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні

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