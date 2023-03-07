На Дніпропетровщині чоловік передавав окупантам координати ТЦ і площ, позначаючи їх військовими об’єктами

На Дніпропетровщині чоловік збирав інформацію про українську армію та передавав координати місць масового скупчення людей. Його затримали правоохоронці й повідомили про підозру.

Як передає НСН, про це повідомили в СБУ.

Затриманим виявився житель міста Новомосковськ, який був прихильником «руського миру». Чоловік передавав окупантам інформацію про базування української армії, пишуть в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, затриманий передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. Натомість у «звітах» змінював їхні назви та позначав як військові об’єкти.

Місцевий житель перебував на постійному зв’язку з ворогом. Локації українських об’єктів у вигляді електронних координат або фотоматеріалів із прив’язкою до місцевості передавав через месенджер. За це окупанти обіцяли чоловіку гроші та посаду в адміністрації в разі захоплення регіону.

Але правоохоронці викрили та затримали чоловіка вдома. Також вони виявили в нього мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності. Крім цього, СБУ знайшла в нього російську символіку.

На підставі зібраних фактів чоловіку оголосили про підозру в поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Суд відправив його під варту. Чоловіку може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

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