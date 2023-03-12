Заступник воєнкома з Одещини танцював під російські пісні – як його покарали (відео)

У соцмережах з’явилося відео, де заступник воєнкома міста Болград Володимир Руснак танцював під пісню «Алкоголичка».

Після цього його покарали за «легковажну поведінку» – перевели в один із бойових підрозділів, передає НСН.

Кадри нібито зняті в одному із розважальних закладів 8 березня, відео виклали наступного дня. Після цього у Мережі розгорівся скандал. Українців обурило, що поки одні воюють із окупантами, інші витанцьовують під російську музику.

Як пише «Суспільне», в оперативному командуванні «Південь» відреагували на цинічне відео. Речниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Руснака перевели в один з бойових підрозділів для проходження служби.

«Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб Сил оборони в умовах воєнного стану», зазначила Гуменюк.

Заступник воєнкома витанцьовує під російські пісні

Нагадаємо, що у лютому у соцмережах з’явилося відео, як працівники військкомату в Одесі намагалися силоміць затримати чоловіка у громадському місці. У командуванні повідомили про початок службового розслідування.

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