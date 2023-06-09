Укрпошта запустить новий сервіс для мешканців сіл – що відомо

Укрпошта планує запустити новий сервіс для своїх клієнтів, які мешкають у невеликих населених пунктах. Йдеться про запуск банківських послуг у селах, де немає фінустанов

У компанії збираються надавати такі послуги у населених пунктах, де спостерігаються проблеми зі зв’язком та електроенергією та немає банківських відділень. Укрпошта надаватиме банківські послуги.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

За словами топ-менеджера організації, регуляторні органи незабаром нададуть їй відповідні дозволи.

Укрпошта запустить новий сервіс для мешканців сіл

“Банки та банкомати існують сьогодні у 4% населених пунктів. На територіях, де немає світла та зв’язку, ви не розрахуєтеся карткою. А Укрпошта там є, тому це питання дуже нагальне. Ми розуміємо, що банки не прийдуть у села, де 300 осіб “, – пояснив Смілянський.

Національний оператор зв’язку також збирається надавати супутні послуги у відділеннях, насамперед на звільнених територіях, де не вистачає аптек та медикаментів.

Ігор Смілянський запевнив, що протягом року усі відділення обладнають терміналами. Також планується розширення переліку товарів, які українці зможуть замовляти.

Гендиректор Укрпошти наголосив, що відкриття магазину чи аптеки у маленьких селах на деокупованих територіях не окупається, тому представники компанії продумують, як організувати відповідні послуги у своїх відділеннях.

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