Українців попереджають про високий рівень загрози – скільки ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Окупанти нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. ОК “Південь” попереджає українців про високий рівень загрози

Російські окупанти знову нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, на бойове чергування виведено підводний і надводний ракетоносії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.

“Загальний залп “Калібрів” у такому випадку може сягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий”, – зазначається в повідомленні у фейцсбуці.

Мирних жителів закликають прислухатися до сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття.

Скільки ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

“Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними”, – наголосили в командуванні.

Як ми повідомляли раніше, у Міністерстві внутрішніх справа пояснили, що робити українцям, які не встигли оновити паспорт до 1 серпня

1 серпня завершується строк вклеювання фотокарток у сарі паспорти-книжечки громадянам, які досягли 25-ти та 45-тирічного віку. Хто не встиг, паспорт доведеться міняти на «пластик».

Як нагадує МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року. Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.

МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.

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