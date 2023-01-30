Указував маршрут і видавав гідрокостюм – на Закарпатті чоловік незаконно переправляв ухилянтів за кордон

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який незаконно переправляв ухилянтів за кордон. За свої послуги він брав по $6 тис

Це місцевий 32-річний чоловік, житель Тячівського району. Скількох ухилянтів від мобілізації він встиг нелегально відправити з території України до Румунії – встановить слідство. Відомо, що з кожного клієнта за свої послуги він брав по $6 тис.

Про це розповідає НСН з посиланням на Факти.

“За налагодженою схемою чоловіки перетинали лінію кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Переправник обирав “зелену” ділянку кордону у межах Тячівського району. Маршрут ухилянтів пролягав через річку, яка й розділяє дві країни”, – розповіла Ганна Дан, речниця Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Переправник вказував ухилянтам маршрут, давав кожному гідрокостюм. Бо вода у річці наразі льодяна.

На Закарпатті затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон

Він стежив за рухом прикордонних нарядів і координував дії своїх клієнтів, щоб ті не потрапили на очі охоронців кордону. І таким чином допомагав їм безперешкодно, незаконно втекти на територію сусідньої Румунії.

“Припинити злочинну діяльність вдалося у результаті вдало проведеної оперативної роботи співробітників міграційної поліції, спільно зі слідчими та співробітниками відділу кримінального аналізу ГУ Нацполіції у Закарпатській області. А також оперативників СБУ та прикордонників. За силової підтримки бійців КОРДу, оперативники затримали переправника військовозобов’язаних чоловіків неподалік одного з готельних комплексів на Тячівщині. Коли той саме отримував гроші від своїх чергових двох замовників”, – уточнила Ганна Дан.

У затриманого вилучили $12 тис. Особи обидвох ухилянтів встановлені. Їм загрожує адміністративна відповідальність і штраф до 8,5 тис. грн.

Вочевидь, організатор каналу нелегального переправлення ухилянтів до Європи діяв не сам. Слідство встановлює його спільників.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

А також обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 120 тис. грн. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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