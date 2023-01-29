Хто відповідає за виїзд чиновників за кордон під час війни – розповіли в ДПСУ

У ДПСУ розповіли, хто відповідає за виїзд чиновників за кордон під час війни. Контроль цього питання покладається не лише на прикордонників, а й на самих посадовців разом з їх керівниками, передає НСН.

За словами прессекретаря голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, яких стосуються зміни щодо перетину кордону, мають у триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові людей.

Хто відповідає за виїзд чиновників за кордон під час війни

Він наголосив, що питання контролю виїзду чиновників за кордон покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні.

«Це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови, коли планують виїхати за кордон. Ну і, власне, їхніх керівників, які видають їм відпустку у виняткових випадках або відправляють у службове відрядження», сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, 23 січня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, згідно з яким посадовцям під час війни можна виїжджати за межі України лише з поважних причин:

У службове відрядження; Коли посадовець є одиноким батьком/матір’ю та хоче відвідати чи супроводити дитину за кордон; Для лікування (за наявності листа від МОЗу і погодження з іноземною стороною; дозволяється супровід одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення).

Це рішення розповсюджуються на членів Кабміну, керівника Апарату Верховної Ради, керівника Офісу президента, голови СБУ, секретаря РНБО, омбудсмена, глави Нацбанку та заступників вищеперерахованих, суддів, прокурорів, депутатів, глав РДА та представників інших держорганів. Повний перелік ТУТ.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни – повний перелік