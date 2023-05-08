Учні з України опинилися поза системою освіти Польщі. Більш ніж половина українських дітей-біженців йдуть з польських шкіл. Стала відома причина

Як повідомляє Ukrayina.pl, про це пише Rzeczpospolita.

Про це інформує НСН.

Повідомляється, що ці діти навчаються онлайн в Україні або взагалі не навчаються, ніхто не перевіряє, що вони роблять.

У звіті Фонду Центру громадянської освіти йдеться про те, що кількість учнів з України, які відвідують польські школи, знижується. З жовтня минулого року їхня кількість зменшилася на 10 тис. Встановлено, що 56 відсотків біженців не навчаються у закладах цієї європейської країни взагалі.

Учні з України йдуть з польських шкіл – в чому причина

Є одразу кілька причин для цього. Багато школярів не справляються зі школою, маючи труднощі з адаптацією чи страх перед іспитом зрілості з польської мови. Останній чинник дуже помітний, оскільки найбільше зменшилася кількість учнів у третіх та четвертих класах.

Деякі юні українці навчаються і у польській системі, і онлайн-системі України. Це нелегко, тому часто діти кидають школу у Польщі. Вони вірять, що скоро повернуться додому та не хочуть відставати в українських школах.

Вчителі та вихователі, які коментують ситуацію, зазначають, що українці мають залишатися в системі, оскільки важливий контакт із однолітками.

Як відомо, у Польщі завершаться дидактичні та виховні заняття у школах 23 червня. Літні канікули стартують 24 червня та завершаться 31 серпня 2023 року.

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