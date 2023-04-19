У Польщі змінюють термін легального перебування українських біженців – що буде далі

У Польщі незабаром закінчується термін легального перебування біженців із України. Сейм ухвалив відповідне рішення

Легальне перебування громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, буде продовжено і після 24 серпня 2023 року.

Про це пише Yavp.pl, посилаючись на ухвалені минулого тижня Сеймом поправки до спецзакону про допомогу біженцям з України, інформує НСН.

Сьогодні кінцевою датою перебування біженців з України в Польщі є 24 серпня 2023 року, але прийняті поправки передбачають продовження терміну до 4 березня 2024 року.

Варто додати, що ухвалене Сеймом рішення має бути також розглянуте Сенатом, який може або погодити, або надіслати на повторний розгляд зазначені зміни. Лише після цього документ буде передано на підпис президенту Польщі.

У Польщі незабаром закінчується термін легального перебування українських біженців

Крім того, зазначені зміни регулюють становище українських учнів у Польщі. Вони зможуть навчатися тут довше та легально перебувати у Польщі (неповнолітні з батьками чи законними опікунами). Учні початкових та середніх шкіл (szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів (матуристи), які складатимуть іспити – до 30 вересня 2024 року.

Згідно з ухваленим раніше законом, українці в Польщі можуть розраховувати на притулок протягом 18 місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії – з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року.

Варто додати, що з 1 квітня 2023 року українці у Польщі можуть подаватись на отримання картки побуту. Йдеться про офіційно працевлаштованих осіб, тих, хто відкрив свою підприємницьку діяльність, а також висококваліфікованих фахівців – вчених, айтішників, інженерів тощо.

Для отримання картки тимчасового побуту біженцям достатньо буде подати лише заяву та супроводжуючі документи. На відбитки пальців їх не викликатимуть, оскільки ці дані будуть отримані з реєстру PESEL. Це означає, що процедура відбуватиметься швидше. Лише в особливих випадках заявників можуть викликати на особистий візит до воєвудського.

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