Від 1 квітня українці у Польщі можуть подавати документи на карти побиту – подробиці

Українці у Польщі від 1 квітня можуть подати документи на отримання карти побиту. Що варто знати

Посвідка на тимчасове проживання в Польщі дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування в Польщі.

Від 1 квітня українські біженці в Польщі, які мають польські ідентифікаційні коди щодо свого прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року (PESEL UKR), можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана “карта побиту”).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міграційну платформу EWL, інформує НСН.

Подати документи на отримання карти побиту можуть усі українці, які прибули після 24 лютого 2022 року. Проте отримати посвідку можуть тільки ті громадяни України, які офіційно працевлаштовані в Польщі, виконують висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники ІТ-сфери тощо) або відкрили підприємницьку діяльність.

Від 1 квітня українці у Польщі можуть подавати документи на карти побиту

Отримати таку посвідку не зможуть ті українці, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

“Наразі 82% українських біженців знайшли роботу в Польщі, влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Тому після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоби завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну”, — зазначила керівниця відділу легалізації міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Карта побиту дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільні поїздки до інших країн Європи.

Відмова у видачі карти побиту можлива у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.

Із 3 млн громадян України, які наразі перебувають у Польщі, приблизно третина прибула після 24 лютого минулого року.

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