Скільки українських біженців планують залишитися в Польщі після війни – дослідження

Скільки українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період після закінчення війни? Оприлюднено результати дослідження, яке дало відповідь на це питання, передає НСН, посилаючись на, Спеціальний звіт EWL «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі».

Згідно з результатами дослідження, 45% українських біженців не планують повертатися до України одразу після закінчення війни, а розраховують залишитися у країні, яка їх прихистила, на рік або довше. З них 6% кажуть, що планують залишитися назавжди. 22% – принаймні на рік, а 17% – на більше, ніж рік.

Таке рішення пов’язане з тим, що людям вдалося адаптуватися, знайти роботу, інтегруватися в суспільство (влаштувати дітей до шкіл і садочків тощо).

В свою чергу, це, очевидно, свідчить про високу ефективність запроваджених системних рішень (наприклад, спрощена процедура працевлаштування) та готовність польських роботодавців працевлаштовувати біженців.

Згідно з результатами дослідження, 82% дорослих біженців у Польщі знайшли роботу. Зазначається, що рівень зайнятості серед біженців працездатного віку становить 84%. Майже 1/4 респондентів (27% від кількості працівників) знайшли роботу протягом першого місяця перебування в Польщі, а 34% респондентів (41% від кількості працівників) знайшли роботу протягом 1 до 3 місяців після прибуття до Польщі.

Серед біженців, які влаштувалися на роботу в Польщі, кожен третій (38%) заявляє, що змінив місце роботи під час перебування в цій країні після 24 лютого 2022 року. Цей факт говорить про зростаюче почуття впевненості та бажання біженців розвиватися на польському ринку праці, що супроводжується пошуком більш індивідуальних пропозицій роботи. Завдяки вивченню мови та професійному навчанню вони мають можливість розвивати свій потенціал у Польщі.

Скільки українських біженців планують повернутися одразу після війни?

Майже третина (32%) українців, що опинилися у якості біженців у Польщі, хочуть якомога швидше повернутися до України. А 16% біженців поки що не визначились.

Що ще показало дослідження

Левова частка біженців з України перебуває у Польщі вже понад пів року – таких 83%

51% прибули протягом перших трьох місяців після початку повномасштабної війни.

І лише 5% українців евакуювались до Польщі взимку – тобто наприкінці 2022- на початку 2023 року, коли активізувалися ракетні атаки росіян на інфраструктуру України.

Опитування «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі» проведено Міграційною платформою EWL, Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету та Фондом підтримки мігрантів на ринку праці «EWL» на замовлення Канцелярії Голови Ради Міністрів Республіки Польща

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