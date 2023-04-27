Коли закінчиться навчальний рік в школах України – відповіли у МОН

У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік в українських школах. Кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули

У Міністерстві освіти та науки повідомили про те, що навчальний рік у школах повинен закінчитися до 30 червня. Проте кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули.

Про це розповідає НСН.

За словами заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка, структуру та термін навчального року визначає Закон України “Про повну середню освіту”.

Згідно з документом, освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Проте під час дії воєнного стану Кабінет міністрів ухвалив зміни і скоротив навчальний рік. Цьогоріч він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

У МОН наголосили, що військові адміністрації разом з освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дати закінчення навчального року.

Як ми повідомляли раніше, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розказала про важливе щодо реєстрації на НМТ 2023.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розказала про важливе щодо реєстрації на НМТ 2023

Аби зареєструватися на тест, вступнику обов’язково необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Тож, хто відкладає реєстрацію на останній день, запевніться у наявності повного переліку необхідних документів. Адже реєстрація на основну сесію завершується 3 травня!

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