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У Києві та чотирьох областях України аварійні відключення світла. Графіки не діють

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У Києві та чотирьох областях України аварійні відключення світла. Графіки не діють
Національна служба новин - NNS

Сьогодні, 16 січня, аварійні відключення світла ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв’язку з цим графіки обмежень не працюють

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Києві і 4 областях України діють аварійні відключення світла

У Києві та чотирьох областях України аварійні відключення світла. Графіки не діють

Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, – йдеться у повідомленні.

З’явились оновлені графіки відключення світла — що змінилось

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