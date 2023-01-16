У Києві та чотирьох областях України аварійні відключення світла. Графіки не діють

Сьогодні, 16 січня, аварійні відключення світла ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв’язку з цим графіки обмежень не працюють
Про це повідомляє НСН з посиланням на ДТЕК.
Сьогодні екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
У Києві і 4 областях України діють аварійні відключення світла
Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, – йдеться у повідомленні.
З’явились оновлені графіки відключення світла — що змінилось