У Києві та чотирьох областях України аварійні відключення світла. Графіки не діють

Сьогодні, 16 січня, аварійні відключення світла ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв’язку з цим графіки обмежень не працюють

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Києві і 4 областях України діють аварійні відключення світла

Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, – йдеться у повідомленні.

З’явились оновлені графіки відключення світла — що змінилось