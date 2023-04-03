Вже понад рік українці, які вимушені були втікати від війни, отримують від держави соціальні виплати для внутрішніх переселенців. Чи потрібно декларувати виплати ВПО

Державну допомогу отримують усі внутрішні переселенці, які зареєстровані в одній із громад, що вказані в переліку Мінреінтеграції.

Водночас в Україні з 1 січня 2023 року розпочалася кампанія з декларування доходів, одержаних протягом 2022 року. Тобто громадяни та фізичні особи-підприємці мають до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан. А до 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Чи повинні українці декларувати виплати ВПО та як взагалі відбувається декларування доходів, розповідає НСН з посиланням на Факти.

Декларування виплат ВПО: чи потрібно це робити

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько зазначає, що розмір отриманої допомоги від держави не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

“Також розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Тобто виплати ВПО не потрібно декларувати. Адже ця сума належить до категорії державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг і реабілітаційної допомоги, які отримує платник податку з бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”, – каже Ігор Ясько

Стало відомо, чи повинні українці декларувати виплати ВПО

Які доходи загалом мають декларувати українці?

Ігор Ясько запевняє, що в Україні є категорія доходів, за отримання яких декларація подається обов’язково:

Дохід, отриманий від оренди нерухомого чи рухомого майна, крім таких винятків: фізособа має реєстрацію ФОП та це є доходом від господарської діяльності такого підприємця, за яким він сплачує єдиний податок; податок утримав орендар як податковий агент.

Продаж (обмін) нерухомості другий раз за рік або перший, якщо об’єкт був у власності менш ніж три роки.

Продаж (обмін) рухомого майна у вигляді легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, починаючи з другого разу за рік.

Іноземні доходи, тобто доходи, отримані за кордоном.

Спадщина або подарунок від осіб, що не є членами сім’ї першого чи другого ступенів споріднення. Вартість подарунка має бути понад 1 675 грн у 2023 році.

Списаний борг, наприклад, поворотна фінансова допомога.

Списаний борг, за яким сплив строк позовної давності у сумі, що перевищує 1342 грн у 2023 році.

Доходи отримані від фізосіб, що не є податковими агентами, крім доходів, які не підпадають під оподаткування ПКУ.

Нецільова благодійна допомога за умови, що вона перевищує 3 760 грн (пп. 169.4.1 ПКУ) у 2023 році.

Отримання інвестиційного прибутку, наприклад за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами.

Інші доходи, визначені ПКУ.

Також декларацію про майновий стан подають у разі:

коли було неправомірне користування фізособою податковою соціальною пільгою;

залишилася недоплачена сума ПДФО після звільнення, що була виявлено роботодавцем після перерахунку або залишилася заборгованість по ПДФО, який було нараховано на суму витрачених не за призначенням підзвітних грошей;

є незадекларована сума доходу за минулі роки;

утворилася переплата з ПДФО і треба повернути податок назад;

треба отримати податкову знижку, тобто повернення назад частини сплаченого протягом року ПДФО.

Чи повинні українці, які перебувають за кордоном, декларувати іноземні доходи в Україні?

Так. За словами Ігоря Ясько, українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, мають задекларувати допомогу, отриману від іноземних держав, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства здійснюють благодійну діяльність.

“Таку допомогу потрібно задекларувати в Україні як іноземний дохід, проте ПДФО та військовий збір із таких сум не сплачуються. У декларації лише вказується отримання таких коштів”, – каже керуючий партнер ЮК Winner

Ба більше, якщо українець працював за кордоном або отримував інші доходи, такий дохід також є іноземним, й особа повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи в Україні та сплатити податок на доходи за ставкою 18% (пп. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу) та військовий збір за ставкою 1,5% (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

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