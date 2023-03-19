Українці мають сплатити податок на додатковий дохід – скільки доведеться віддати

Кожен українець, який має додатковий дохід, зобов’язаний декларувати цей дохід та сплачувати податки згідно з чинним законодавством.

Доходи можуть бути отримані з різних джерел, наприклад, з заробітної плати, з сум за надані послуги, з продажу майна, з інвестицій тощо.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає НСН.

Так, у законі передбачено випадки, коли українці мають самі сплачувати податки. Із заробітної плати податок сплачує роботодавець замість найнятого співробітника, а ось за інші доходи доведеться звітувати самостійно.

“Подавати декларацію та сплачувати відповідні податки та збори – конституційний обов’язок громадян”, повідомляють у податковій.

Проконтролювати такі доходи складно, тож це відповідальність кожного українця.

Податки сплачуються з незалежної трудової діяльності, тобто, по суті, з неофіційної роботи, від здачі майна в оренду, від доходів з-за кордону, а також із грошей, отриманих усередині країни. Потрібно буде заплатити 18% доходу плюс військовий збір у розмірі 1,5%.

Не треба платити податок з матеріальної допомоги, яка виплачена міжнародними організаціями чи державою.

Які податки мають сплачувати українці, які мають додатковий дохід?

Це гроші на армію, освіту, охорону здоров’я. Високий рівень тіньової економіки не дозволяє повноцінно розвиватися державі. А під час повномасштабної війни сплата податків – питання національної безпеки.

Зазначимо, у бюджеті України головна стаття видатків – оборона та безпека. Законом заборонено фінансувати армію за рахунок кредитів та міжнародних грантів. Тому українські військові одержують зарплату з податків усіх працюючих українців.

Тож подати декларацію можна за місцем реєстрації або в електронному кабінеті на сайті податкової. Для цього потрібно зайти в розділ “для громадян” та “податкова декларація про майновий стан та доходи”. Податкові декларації слід заповнити до 1 травня 2023 року.

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