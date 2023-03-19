Українці мають сплатити податок на додатковий дохід – скільки доведеться віддати

Кожен українець, який має додатковий дохід, зобов’язаний декларувати цей дохід та сплачувати податки згідно з чинним законодавством.
Доходи можуть бути отримані з різних джерел, наприклад, з заробітної плати, з сум за надані послуги, з продажу майна, з інвестицій тощо.
Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає НСН.
Так, у законі передбачено випадки, коли українці мають самі сплачувати податки. Із заробітної плати податок сплачує роботодавець замість найнятого співробітника, а ось за інші доходи доведеться звітувати самостійно.
“Подавати декларацію та сплачувати відповідні податки та збори – конституційний обов’язок громадян”, повідомляють у податковій.
Проконтролювати такі доходи складно, тож це відповідальність кожного українця.
Податки сплачуються з незалежної трудової діяльності, тобто, по суті, з неофіційної роботи, від здачі майна в оренду, від доходів з-за кордону, а також із грошей, отриманих усередині країни. Потрібно буде заплатити 18% доходу плюс військовий збір у розмірі 1,5%.
Які податки мають сплачувати українці, які мають додатковий дохід?
Це гроші на армію, освіту, охорону здоров’я. Високий рівень тіньової економіки не дозволяє повноцінно розвиватися державі. А під час повномасштабної війни сплата податків – питання національної безпеки.
Зазначимо, у бюджеті України головна стаття видатків – оборона та безпека. Законом заборонено фінансувати армію за рахунок кредитів та міжнародних грантів. Тому українські військові одержують зарплату з податків усіх працюючих українців.
Тож подати декларацію можна за місцем реєстрації або в електронному кабінеті на сайті податкової. Для цього потрібно зайти в розділ “для громадян” та “податкова декларація про майновий стан та доходи”. Податкові декларації слід заповнити до 1 травня 2023 року.
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