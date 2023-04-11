Стало відомо, чи потрібно декларувати грошову допомогу від міжнародних організацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) роз’яснило, чи потрібно декларувати грошову допомогу українцям від міжнародних організацій чи інших держав

У Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) роз’яснило, чи потрібно декларувати грошову допомогу від міжнародних організацій чи інших держав, яка надається українцям, які постраждали від війни.

Про це овідомляє сайт відомства., інформує НСН.

Декларувати грошову допомогу від міжнародних організацій не потрібно

Незалежно від того, чи перебували одержувачі допомоги від міжнародних організацій на території України чи за кордоном, декларувати її не потрібно.

Якщо ж декларація, в якій зазначені відомості про грошові виплати (матеріальну допомогу) від міжнародних організацій, іноземних держав, уже подано, то це не спричинить юридичних наслідків.

Водночас, це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

Як пояснили в НАЗК, що йдеться про виплати від іноземних держав, крім коштів, отриманих від Росії, а також від міжнародних організацій (Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні).

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