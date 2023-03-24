Допомога 16 000 гривень від Червоного Хреста – хто може її отримати

Українцям розповіли, хто може отримати грошову допомогу 16 000 гривень від Червоного Хреста

Про це пише Урядовий портал, повідомляє НСН

Так, у середу, 22 березня, стартував другий етап спільного проекту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І чи ІІ групи внаслідок війни,

Це означає, що наступні 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран (eveteran.gov.ua) за посиланням.

Зокрема, проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи, та відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Деякі ветерани війни можуть отримати допомогу 16 000 гривень від Червоного Хреста

Таким чином, особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи зможуть отримати допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника розміром 4 000 гривень на місяць. Виплати при цьому будуть проводитись протягом 4 місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Українцям також нагадали, що перед тим як подавати заявку, необхідно переконатися, що у вас є електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, можна знайти за посиланням.

Отже, потрібно:

Зайти до сторінки сайту eveteran.gov.ua.

Для початку перейти на посилання “Надання підтримки особам з інвалідністю в результаті війни”.

Пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірити своє прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. У тому випадку, якщо банківського гривневого рахунку немає, то можна відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися про його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на сайті eveteran.gov.ua.

“Перед відправкою заяви повторно перевірте свої дані та погодьтеся на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, заява буде направлена ​​до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І чи ІІ групи заявника у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

У разі, якщо особа відповідає цьому критерію, то знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати допомоги на зазначений у заяві банківський рахунок.

А ось повідомлення про нарахування чи відмову не надсилатиметься заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

У разі неотримання виплати у вказаний термін телефонуйте Мінветеранам за номером: +380636889596*.

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