Школи в Україні планують приєднати до системи охорони поліції – що відомо

Школи в Україні планують приєднати до системи охорони поліції. Йдеться про обладнання шкіл камерами спостереження, пультами охорони тощо

За цією програмою, у навчальних закладах розмістять пульти швидкого реагування, камери спостереження та інші засоби, які допоможуть створити алгоритм дій у випадку загроз.

Про це повідомляють на порталі Osvita.ua, інформує НСН.

Що це означає

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради щодо завершення 2022/23 навчального року та підготовки закладів освіти до 2023/24 навчального року повідомив, що МВС спільно з МОН підготували зміни до урядової постанови щодо включення закладів освіти всіх форм власності до системи охорони поліції.

Зокрема, йдеться про обладнання шкіл камерами спостереження, пультами охорони тощо.

Таким чином буде створено алгоритмів дій у разі виникнення загрози для учасників освітнього процесу. До того ж навчальні заклади будуть повинні створити так звані “паспорти безпеки” своєї школи.

Школи в Україні планують приєднати до системи охорони поліції

Як розпочнеться навчальний рік 2023/24

Міністр освіти Оксен Лісовий висловлює сподівання, що офлайн навчання все-таки розпочнеться з наступного навчального року, однак наголошує, що в цьому є й певні ризики.

“Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів”, – розповів він

Очільник МОН додає, що сьогодні освітні втрати є дуже великими, зокрема й, у соціальному розвиткові підлітків.

“Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м’які навички. Я не знаю, чи маю право як міністр освіти давати такі оцінки. Але ще до того, як став міністром, боявся, що ми одержимо втрачене покоління”, – пояснив він.

Натомість у МОН сподіваються компенсувати всі втрати різними методами роботи з учнями та студентами.

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