З початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон з дітьми. Школярі з України пішли навчатися у місцеві заклади освіти, багато з них продовжують вчиться і в українських школах онлайн.

Втім, у Міносвіти не вимагають від усіх дітей за кордоном продовжувати дистанційно вчитися за українською програмою. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, передає НСН.

Багато дітей вимушено здобувають освіту за кордоном у місцевих школах і одночасно – дистанційно в закладах освіти України. Це створює додаткове навантаження на дітей, які вчяться відразу за двома програмами, кажуть у Міністерстві освіти України.

Але українські діти, які вимушено виїхали за кордон, не мають “тягнути” обидві програми.

“Міністерство освіти та науки України не вимагає, щоб усі діти, які вимушені були змінити місце проживання і перебувають за межами України, обов’язково продовжували здобувати освіту в українських закладах освіти. Ми постійно звертаємо увагу батьків, що порядок відвідування закладів освіти за кордоном та здобуття освіти загалом регулюється лише національним законодавством країн перебування”, кажуть у МОН.

Проте багато з тих, хто хоче повернутися додому, продовжує й онлайн-навчання в Україні.

Щоб таким школярам було легше справлятися із навантаженням, в Україні дистанційно за заявою батьків можна перевести дитину на індивідуальну форму здобуття освіти: сімейну (домашню) або екстернат.

Як пояснили у відомстві, це можна зробити протягом навчального року.

Як дітям повернутися до школи в Україні

Як після перебування за кордоном повернутися до навчання в Україні – одне з частих питань, коли батьки з дітьми повернулися додому. До якого класу зарахують дитину, чи треба заново вчити предмети? Це питання до кінця не врегульоване.

“Міністерство освіти і науки України не вимагає, щоб усі діти, які вимушені були змінити місце проживання і перебувають за межами України, обов’язково продовжували здобувати освіту в українських закладах освіти”, кажуть у МОН.

Хоча універсального механізму зарахування закордонного навчання при поверненні в Україну немає, там запевняють: школяру мають зарахувати всі оцінки, які той отримав за семестр.

“Оцінки зарахують, незалежно від місця навчання: в закладі, де дитина вчилася, чи в будь-якій іншій школі за різними формами навчання. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, в тому числі й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами”, підкреслюють у відомстві.

Щоб підтвердити результати навчання у школі за кордоном, учням треба отримати в закладі освіти, у якому вони навчалися, інформаційну довідку.

“В довідці зазначають назву закладу освіти, період навчання учня в ньому, клас, перелік предметів, які вивчали (із зазначенням навчальних тем), результати оцінювання, систему оцінювання, що використовується в закладі освіти”, пояснюють алгоритм у МОН.

Результати оцінювання, зазначені в інформаційній довідці, за рішенням педагогічної ради український заклад може зарахувати у підсумковому (семестровому, річному) оцінюванні освіти. Також результати можуть стати підставою для переведення на наступний рік навчання.

Якщо дитина за кордоном не вивчала предмети, які передбачені українськими освітніми програмами, при переведенні її до наступного класу буде проведено підсумкове (річне) оцінювання із зазначених предметів закладом освіти, розташованим на території України, по поверненню в Україну, або така можливість є в дистанційному форматі.

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