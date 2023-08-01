Що робити тим, хто не встиг оновити паспорт до 1 серпня – пояснення МВС

У Міністерстві внутрішніх справа пояснили, що робити українцям, які не встигли оновити паспорт до 1 серпня

1 серпня завершується строк вклеювання фотокарток у сарі паспорти-книжечки громадянам, які досягли 25-ти та 45-тирічного віку. Хто не встиг, паспорт доведеться міняти на «пластик».

Про це розповідає НСН.

Як нагадує МВС, у 2020 році через карантин людям, яким виповнилося 25 та 45 років тимчасово дозволили не вклеювати нові фотокартки у паспорти-книжечки зразка 1994 року. Із 1 липня 2023 карантин був скасований, і громадянам дали місяць на вклеювання нових фото.

МВС зазначає, якщо фотокартку не була вклеєна вчасно, паспорт в обов’язковому порядку підлягає обміну на id-картку.

Що робити тим, хто не встиг оновити паспорт до 1 серпня

Тим часом, в Україні змінили правила отримання пластикового посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Відтепер забрати його можна у сервісних центрах без черги, якщо перед цим замовити його онлайн через Електронний кабінет водія.

В Україні змінилися правила до фотографій на документи, які підтверджують громадянство або засвідчують особу. Тепер представникам релігійних груп дозволено фотографуватися у головному уборі.

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