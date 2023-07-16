Потрібно встигнути вклеїти фото у паспорт – у МВС нагадали про зміну строків

Громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років необхідно буде вклеїти фото у паспорт. Йдеться про тих українців, які мають документ у формі книжечки.

Зробити це потрібно до 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу МВС.

Зміна в строках вклеювання фото пов’язана з тим, що в Україні було скасовано карантин, запроваджений через пандемію COVID-19.

“Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку”, повідомили у міністерстві.

Чи обов’язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

документ втрачено або викрадено;

паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);

власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;

якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

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