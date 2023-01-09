Росія вже деякий час не атакує Україну дронами – в ОК “Південь” назвали причину

Росія останнім часом не атакує Україну дронами. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК “Південь” Наталія Гуменюк пояснила причину

За її словами ця “тиша” пояснюється тим, що росіяни активно здійснюють розвідку для вибору цілей.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, передає НСН

“Те, що вони останнім часом більше запускають дрони-розвідники, може свідчити якраз про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. І ми говорили про те, що вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, і втому числі, від змішаних атак, коли будуть застосовані і ракети і дрони. Те, що у них вже зі зброєю скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати де, куди і коли вдарити. Саме тому останнім часом наші зведення Генштабу рясніють збиттям саме дронів-розвідників”, – зазначила вона.

Гуменюк також пояснила, що дрони-розвідники, на відміну від дронів-камікадзе, не несуть вибухового заряду. Вони збирають інформацію.

“Але все ж таки останнім часом дуже часто розвивається технологія розробки дронів оперативно-тактичного та ударного типу, тобто мішаного – коли дрон-розвідник виявляє ціль і може скинути заряд”, – резюмувала вона.

Атака дронами міст України

Росія від жовтня активно тероризує українські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни планують розгорнути власне виробництво іранських дронів у місті Тольятті.

Раніше представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадже, якими вона атакує Україну.

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