Потужне угруповання кораблів РФ у Чорному морі – скільки серед них ракетоносіїв

У Силах оборони Півдня повідомили про те, що у Чорному морі розгорнуто потужне корабельне угруповання росії. Скільки виведено ракетоносіїв на чергування

У Чорному морі зараз знаходиться 16 одиниць кораблів, серед яких два ракетоносія.

Про це сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ керівниця об’єднаного пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє НСН.

“У Чорному морі на зараз розгорнуто потужне корабельне угруповання — це 16 одиниць. Серед 16 чорноморських одиниць – два ракетоносії, які залишаються на чергуванні. Це надводний і підводний”, – повідомила Гуменюк.

Вона зауважила, що це ті самі ракетоносії, що перебували під час сьогоднішньої атаки на Україну.

Потужне угруповання кораблів РФ у Чорному морі – серед них два ракетоносії

“Тому з урахуванням використаних вночі 6 ракет вони зараз мають так само 6 ракет, які можуть бути застосовані”, – зазначила речниця.

За її словами, ракетна небезпека зберігається.

“Але треба розуміти, що, скоріш за все, після нічної атаки вони заведуть ракетоносії в пункти базування для поповнення запасів”, – додала вона.

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