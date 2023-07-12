Сили оборони України мають успіх біля Бахмуту – закріплюються на зайнятих позиціях

Сили оборони України мають успіх біля Бахмуту. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ і в американському інституті вивчення війни. Російські воєнкори пишуть про поразки своєї армії, а у міноборони РФ визнали, що зіткнулися з атаками українців, передає НСН.

Так, сьогодні, 12 липня, Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора – Андріївка та Біла Гора – Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію на північних і південних околицях Бахмута Донецької області. Про це в оперативному аналізі 11 липня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У міністерстві оборони РФ визнали, що зіткнулися з атаками ЗСУ на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). Російські блогери-пропагандисти стверджували, що сили оборони продовжують наступ у напрямку Кліщіївки, Берхівки (6 км на північ від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Ще один пов’язаний із Кремлем “воєнкор” стверджує, що українські війська зайняли нові позиції на північний захід від Кліщіївки і просунулися на відстань до 1,5 км.

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