ЗСУ досягли певних успіхів у ході наступальних дій на низці напрямків у різних областях України

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни ISW, повідомляє НСН.

Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту, і 19 червня досягли успіхів.

Російський “воєнкор” повідомив, що 19 червня бійці ЗСУ продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за останній тиждень Сили оборони на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до 7 кілометрів та звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької та заході Запорізької областей.

Під час наступу ЗСУ досягли успіхів на низці напрямків – ISW

Російські “воєнкори” стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Наступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямі

Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що Збройни сили України звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Військові блогери також повідомляли про бої на південь та південний захід від Оріхова протягом дня 19 червня.

У міністерстві оборони Великої Британії 19 червня оцінили, що рф, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії української армії за останні 10 днів.

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