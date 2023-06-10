Підрив Каховської ГЕС – на Україну насувається аграрна катастрофа національного масштабу

В Україні прямо зараз розростається аграрна катастрофа національного масштабу. Підрив Каховської ГЕС призвів до втрати зрошувальної системи

Зрошувальна система напувала водою аграрні угіддя на півдні країни. Вже понад 1100 кілометрів зрошувальних каналів залишилися без води.

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Зупинено роботу 350 насосних станцій. Насосам немає звідки качати воду. Понад 1100 кілометрів зрошувальних каналів, які ще кілька днів тому були наповнені життєдайною дніпровською водою, тепер стоять сухими. Труби водозаборів, що раніше були занурені у воду, тепер оголені і можуть закачувати хіба що повітря.

“Найбільша в Україні та Європі, а також одна з найбільших у світі Каховська зрошувальна система, яка забезпечувала подачу води на площу понад 250 тис. га, втратила єдине джерело зрошення”, — пояснюють у відомстві

На Україну насувається аграрна катастрофа національного масштабу

Вода з Каховського водосховища живила сільськогосподарські землі у трьох областях: Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій. Загальна площа земель, які зрошувались водою з меліоративних каналів, становила понад 580 тисяч гектарів. Це – велетенський земельний масив, на якому дозрівали баштанні культури, сади, овочі, а також пшениця, соняшник, кукурудза і соя.

Під щедрим сонцем півдня усі ці культури давали гарні врожаї завдяки гарній системі зрошення. І тепер щось, звісно, вродить, але цьогорічний врожай буде в рази меншим за ті, що тут звикли збирати.

За приблизними підрахунками тільки на правому березі Дніпра аграрії втратять понад 100 тисяч тонн врожаю. А на лівому березі на Херсонщині зберігалося кілька сотень тисяч тонн зернових. Усе це збіжжя затоплено, а отже, втрачено безповоротно.

Взагалі, за оцінками спеціалістів, через підрив Каховської ГЕС, українська аграрна галузь відкинута назад щонайменше на десять років.

Як відомо, енергетики попереджають, що через техногенну катастрофу на Каховській ГЕС в Україні виник дефіцит виробництва електроенергії, а отже, можуть повернутися вечірні відключення світла.

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