Стало відомо, скільки ворожих військ на Запоріжжі і Херсонщині очікують українського контрнаступу

Стало відомо, скільки ворожих військ на Запоріжжі і Херсонщині українського контрнаступу. Цифру озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна, передає НСН.

Скільки ворожих військ на Запоріжжі і Херсонщині

За словами Черняка, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей Росія зосередила орієнтовно 152 тисячі особового складу російських військ.

Андрій Черняк при цьому підкреслює, що розвідка не вбачає ознак відведення російських бойових підрозділів із цих регіонів. Навпаки, окупанти готуються до оборони та примусово вивозять цивільне населення з окупованих територій.

Зазначимо, що днями у мережі з’явилася інформація про збільшення кількості російських військ в окупованому Енергодарі. Також про збільшення кількості ворожих військ і техніки безпосередньо на ЗАЕС заявив президент «Енергоатому» Петро Котін. Втім, на думку Котіна, мало вірогідно, що росіяни підтягують сюди армію, аби обороняти місто і станцію під час українського контрнаступу. Скоріше вони розглядають Енергодар і ЗАЕС у якості бази, адже ядерний об’єкт гарантує їм певну безпеку.

Також зазначимо, що російські воєнкори повідомляли про підтягування на Запорізький напрямок частини загарбників з Донеччини. Саме цим пропагандисти виправдовують останні провали армії РФ в районі Бахмуту.

Отже, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Півдні, намагаючись сконцентрувати там численну армію. До речі, поповнювати її вони намагаються у тому числі за рахунок місцевого населення. Про це сьогодні повідомили у Генштабі ЗСУ.

У ранковому зведенні 15 травня говориться, що противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

Так, в низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

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