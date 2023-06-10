У Міндовкіллі повідомили, скільки води втратило Каховське водосховище станом на ранок 10 червня.

За підрахунками міністерства, з Каховського водосховища вже витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 метра й продовжує знижуватися, передає НСН.

Загалом орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень, зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Ситуація у нацпарках також критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом Національний природний парк “Нижньодніпровський”.

Продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” – на 4,2 метра та “Кам’янська Січ” – на 6 метрів.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів російських окупантів.

Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.

В Укргідроенерго в свою чергу повідомили, що станом на 12.00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав до 10,2 метрів.

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