Особистий кабінет Нафтогаз – які послуги можна отримати пояснили у компанії

Через особистий кабінет Нафтогаз можна отримати багато послуг. У компанії нагадали, як зареєструватися в особистому кабінеті та які дані можна отримати

Про це повідомила прес-служба компанії у Телеграм, розповідає НСН.

Так, у Нафтогаз зазначили, що вже 3,5 мільйона українців користуються особистим кабінетом компанії.

“3,5 мільйона – стільки українців користуються особистим кабінетом від ДК “Нафтогаз України”. Чому? Тому що це зручно, легко, безпечно та дистанційно”, – йдеться у повідомленні.

Які послуги можна отримати через особистий кабінет Нафтогаз

При цьому в компанії нагадали, що у зручному my.gas.ua можна переглянути всю історію оплат і споживання газу та швидко отримати:

рахунок та одразу його оплатити;

акт звірки;

довідку про стан рахунку;

довідку про пільги та субсидії.

Крім того, у Нафтогазу поділилися покроковою інструкцією для реєстрації в особистому кабінеті. Зокрема, необхідно:

Зайти на сторінку https://my.gas.ua/, у верхньому правому кутку натиснути кнопку “Особистий кабінет”, далі – “Зареєструватися”.

Ввести номер вашого особового рахунку (9-значний номер, який можна знайти на паперовій платіжці) та перші три літери прізвища.

Вибрати зручний спосіб реєстрації через Google, Facebook, електронну пошту або по телефону.

Створити пароль, який повинен складатися не менше ніж з 8 символів, містити великі та малі латинські літери, а також цифри. Наприклад, Naftogas22.

Пройти додаткову верифікацію мобільним телефоном.

“Готово у Вас є особистий кабінет у Нафтогазі. За помилки спробуйте перевантажити сторінку”, – додали в Нафтогаз.

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