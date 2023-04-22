Чому Нафтогаз не приймає показники лічильників газу безпосередньо – пояснення компанії

Клієнти ГК “Нафтогаз України” закликали постачальника додати сервіс, який дозволить передавати показники лічильників газу безпосередньо. У компанії відповіли на пропозицію

Про це повідомляє НСН посилаючись на коментарі користувачів на сторінці Нафтогазу у соцмережі.

“Додайте ще, щоб вам безпосередньо показники відправляти, а то облгази таке здадуть, що до смерті не сплатиш. Я вже заплатила один раз за газ плиту за літній період як за опалення, якого немає”, – написала клієнтка.

У Нафтогазі зазначили, що згідно з пунктом 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКУ від 30.09.2015 № 2494, споживач має передавати показання лічильників облгазам щомісяця з 1 по 5 число. Далі оператор ГРС має передати дані спожитого обсягу Оператору ГТС. Саме від останнього Нафтогаз і отримує дані для формування сум у платіжках.

“Ми як постачальник газу не маємо можливості самостійно здійснювати коригування обсягу отриманого від оператора ГРС або самостійно вести нарахування обсягу. Тому, якщо нарахування обсягу некоректні, то для їх коригування рекомендуємо звернутися саме до Оператора ГРС. Після того, як ми отримаємо скориговані дані від облгазу, за особовим рахунком, буде здійснено перерахунок суми до оплати”, – пояснили в Нафтогазі.

Там також зазначили, що є можливість передавати показання лічильника безпосередньо оператору ГРС за допомогою сервісів Нафтогазу.

Зробити це можна через:

особистий кабінет: https://my.gas.ua/login

чат-боти GASUA в Вайбер, Телеграм

месенджер Фейсбук: https://gas.ua/ru/home/contacts

При цьому передавати дані лічильників газу можуть абоненти Кропивницької філії “ГАЗСЕТИ”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Херсонгаз” та АТ “Донецькоблгаз”.

Клієнти Нафтогазу закликали компанію додати сервіс, який дозволить передавати показники лічильників газу безпосередньо

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