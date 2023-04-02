У Нафтогазі відповіли, куди звертатись, якщо облгаз некоректно нарахував обсяги за спожитий газ.

Пресслужба компанії надала роз’яснення у відповідь на запитання абонентки під постом у Фейсбук, передає НСН.

Так, жінка поскаржилася, що вона ще з січня передає дані за газ, проте облгаз не пересилає їх, нараховуючи показники лічильника по-своєму.

“Я з січня, місяця передаю свої дані, але облгаз, не пересилає і мені нараховують за своїм і виставляють не існуючий борг, дзвонять, ще й на 8 березня придумали дзвонити. Ось зараз передала, якщо не перерахують, то я вже й не знаю, куди звертатися”, розповіла вона.

У відповідь на це в Нафтогазі роз’яснили, що в тому випадку, якщо за рахунком некоректно нараховані обсяги, потрібно звернутися до свого оператора ГРМ.

“Ви можете написати письмове звернення, прикріпити фотопідтвердження переданих показників (якщо воно є) та відправити, наприклад, рекомендованим листом або на їхню електронну пошту. У такому разі Ваш оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь у письмовому вигляді та виконати перерахунок за необхідності”, відзначили у компанії.

Крім того, у Нафтогаз уточнили, що в тому випадку, якщо оператор ГРМ відмовляє перераховувати дані – краще звернутися до НКРЕКУ (Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, https://www.nerc.gov.ua) з письмовою скаргою.

Також Нафтогаз нагадав клієнтам, що передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця вашому оператору ГРМ (облгазу).

“Нагадуємо, що у зв’язку з переходом АТ «Харківміськгаз» , АТ «Криворіжгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Харківгаз», та Кропивницька філія ГАЗМЕРЕЖІ (АТ «Кіровоградгаз») до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГК «Нафтогаз України». Крім того, звертаємо вашу увагу, клієнти АТ “Херсонгаз” можуть передавати показники газового лічильника через сервіси ГК “Нафтогаз України”, зазначили в компанії.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним зі способів:

На сайті або в чатботі вашого облгазу.

Завітавши до офісу.

Через скриньки для приймання показань.

Зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу.

Якщо маєте питання, надсилайте листа на client@gas.ua або телефонуйте у контакт-центр:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).

057-708-01-87 (Укртелеком);

056-747-36-35 (Укртелеком).

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