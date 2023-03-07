Що робити, якщо сплатили за газ не туди, пояснили у ТОВ ГК «Нафтогаз України», передає НСН, посилаючись на офіційну сторінку компанії у Фейсбуці.

Помилилися й сплатили за спожитий газ не туди? Що ж, буває. Так могло статися, бо при оплаті ви не вказали номер особового рахунку, переплутали цифри або внесли чужий рахунок. Не варто панікувати, зараз розповімо, як усе виправити, – йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Якщо помилково сплатили за газ не туди, слід передати чек з помилковою оплатою одним зі зручних для вас способів:

Зробіть чітке фото та надішліть його у Facebook Messenger або ж на електронну пошту client@gas.ua.

Поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Щоб оплата зараховувалася за призначенням, завжди слід вказувати номер особового рахунку в Нафтогазі.

Як бути з оплатою за травень, яка пішла попередньому постачальнику?

Таке питання задають клієнти «Нафтогазу» у коментарях. У «Нафтогазі» радять Радимо звернутись до попереднього постачальника для уточнення питання щодо повернення коштів. А якщо результату немає, можна звернутись до Регулятора НКРЕКП стосовно даного питання.

Контакти компанії Ви можете знайти у вільному доступі в мережі Інтернет, – кажуть у «Нафтогазі»

Що робити, якщо сплатили за газ не туди – пояснення «Нафтогазу» (джерело)

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