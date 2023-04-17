Як платити за доставку газу під час об’єднання платіжок – пояснення Нафтогаз

У ГК «Нафтогаз України надала пояснення, як платити за доставку газу під час об’єднання платіжок і куди підуть гроші українців

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила, кому з клієнтів приходитиме одна платіжка за газ, і куди підуть гроші, які сплатили українці за доставку палива наперед.

Про це повідомляє НСН, посилаючись на коментарі на сторінці компанії у соцмережі.

“Як бути тим, хто сплатив за доставку наперед?”, – запитала клієнтка Нафтогазу

У компанії зазначили, що клієнти ДК “Нафтогаз України”, які вибрали спосіб отримання рахунків у паперовому вигляді та є абонентами даних операторів ДРМ: Кропивницької філії “ГАЗМЕТИ”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз” і АТ “Донецькоблгаз” отримуватимуть рахунок за постачання та розподіл газу в одній паперовій платіжці.

У той же час вони, як і раніше, платитимуть за газ у Нафтогаз, а за розподіл – оператору ГРМ.

“Якщо Вашим оператором ГРМ є інша компанія, то Ви, як і раніше, оплачуєте Вашому оператору ГРМ за тими рахунками, які від нього надходитимуть”, – роз’яснили в Нафтогазі.

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