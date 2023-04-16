Нові платіжки за газ отримають не всі – у «Нафтогаз» пояснили, кому надходитимуть нові квітанції

У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” прояснили, кому з українців почнуть надходити нові платіжки за газ у квітні

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання читачки під постом у Фейсбук.

Так, на численні прохання споживачів, ДК “Нафтогаз України” та ТОВ “Газорозподільні мережі України” об’єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі. Це означає, що всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань та оплати зібрані в одному місці. Однак, ця послуга діє ще не для всіх українців.

Нові платіжки за газ отримають не всі

Зокрема українка поцікавилася, чи можуть скористатися послугою клієнти Київгаз.

У відповідь на це їй повідомили, що на даний момент цю можливість реалізовано для клієнтів ДК “Нафтогаз України”, які обрали спосіб отримання рахунків у паперовому вигляді та є абонентами даних операторів ДРМ: Кропивницької філії “ГАЗСЕТИ”, АТ “Дніпрогаз”, АТ ” Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз” та АТ “Донецькоблгаз”.

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