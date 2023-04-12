Як повернути переплату за газ, сплачену у 2022 році колишнім облгазам– пояснення Нафтогазу

Нафтогаз засипали скаргами щодо повернення коштів, сплачених колишнім облгазам за виставленими рахунками у травні 2022 року. Компанія пояснила, як повернути переплату за газ

Нагадаємо, що мільйони українців перевели в Нафтогаз “заднім числом”. Після оплати за газ за вже неправильними резвікитами пошкодити гроші виявилося не так просто – облгази не “перекинуть” кошти, громадянам доводиться писати звернення.

Ситуацію прокоментували у компанії Нафтогаз, повідомляє НСН.

Українці скаржаться на труднощі із поверненням грошей через складний механізм.

“А ще не забуватимемо, як громадян України (обдурили) з оплатою за травень 2022 року. Прийняли рішення про перехід з облгазів на Постачальника останньої надії 2 червня, а сповістили про це за три тижні. За цей час порядні люди поплатили гроші, і тепер мають клопіт з їх поверненням.Хоча Нафтогаз отримує від облгазів дані лічильників, має з ними спільну систему, і було б чесно і правильно, щоб саме ці структури зайнялися перерахуванням коштів.Під час широкомасштабної війни, в 21 столітті, нам пропонують копіювати папери”, – поскаржився користувачі мережі Facebook.

У Нафтогазі пояснили, що на даний момент механізм автоматичного переказу коштів між компаніями не існує.

“У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію про процес повернення коштів і переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу”, – відповіли в компанії.

Більше того, в Нафтогазі додали, що згідно законодавства України ваш попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати. Отже, якщо ви переплатили колишньому облгазу, то вам зобов’язані повернути кошти.

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