В 14 облгазах Фірташа пройшли обшуки 17 березня, пише Економічна правда, передає НСН.

БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами в п’ятницю, 17 березня, проводять обшуки в 14 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії. Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, обшуки проводили в офісах у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших містах.

У РГК заявили, що співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі.

“РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури”, – додали в пресслужбі

У компанії не уточнили, в рамках якої кримінальної справи проводяться обшуки, однак вказали, що мова йде про заволодіння державними коштами.

Обшуки в 14 облгазах Фірташа – інформація від СБУ

СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».

До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.

Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі.

Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом.

У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.

Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.

Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.

Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:

В 14 облгазах Фірташа пройшли обшуки

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

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