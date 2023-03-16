Слідча група ООН не виявила геноциду в Україні, але виявила воєнні злочини, передає НСН, посилаючись на УНН.

Розслідування ООН порушень прав людини в Україні після вторгнення росії не привело до висновку про те, що мав місце геноцид, заявив у четвер голова слідчої групи Ерік Мозе.

“Ми не виявили, що на території України був геноцид”, – заявив на пресконференції в Женеві голова слідчої групи норвезький суддя Ерік Мозе

Однак “ми наголосили, що є деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо цього злочину… але ми ще не зробили тут жодних висновків”, – додав він.

У своєму першому звіті слідча група, створена Радою ООН з прав людини рік тому, визначила, що росія зробила широкий спектр порушень з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Примусове переміщення та депортація росією українських дітей у підконтрольні їй райони є воєнним злочином, заявили слідчі, а також попередили про можливі злочини проти людяності.

“Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні дійшла висновку, що російська влада вчинила численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права в галузі прав людини, на додаток до широкого кола воєнних злочинів, включаючи воєнний злочин у вигляді надмірної випадкової смерті, тілесні ушкодження або збитки, навмисні вбивства, тортури, нелюдське поводження, незаконне позбавлення волі, зґвалтування, а також незаконні переміщення та депортації”, – йдеться у повідомленні “Комісія дійшла висновку, що російські збройні сили робили атаки із застосуванням зброї вибухової дії в населених пунктах з явною зневагою до збитків та страждань цивільного населення” “Комісія рекомендує подальше розслідування”, – сказав Мозе

Слідчі заявили, що вони також намагалися визначити, чи можуть масовані бомбардування та багатомісячна облога міста Маріуполь являти собою злочин проти людяності. Але без доступу до Донецької області “немає достатніх підстав для такого визначення”.

Слідчі також задокументували “невелику кількість” порушень, скоєних українськими збройними силами, у тому числі “два інциденти, які кваліфікуються як військові злочини”, включаючи можливе застосування касетних боєприпасів.

Комісія із трьох осіб на чолі з Мозе була створена минулого року, і на початку наступного місяця Рада ООН з прав людини ухвалить рішення про продовження її річного мандату.

Тим часом Україна та її союзники закликають не лише продовжити, а й посилити місію.

Катаріна Шташ, посол Німеччини в ООН, заявила в четвер, що звіт підтвердив огидні військові злочини росії в Україні і показав, чому подальше розслідування викрадення дітей має бути прямо включене до нового мандату.

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